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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı! Başkent Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti

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Giriş: 15.09.2021 16:21
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi..
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