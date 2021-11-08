Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Dağlık Karabağ zaferinin yıl dönümünde Azerbaycan'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında "Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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