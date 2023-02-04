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Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı

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Giriş: 04.02.2023 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.
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