08 Mart 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Ayçiçek Yağı stokçularına sert mesaj: Bu stokçuları ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız!
Ayçiçek yağında stok polemiğine değinen Başkan Erdoğan, Beştepe'de seslendiği kadın muhtarlara talimat verdi: Bunların depolarını dahi takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz gereğini yapacağız