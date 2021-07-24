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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı

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Giriş: 24.07.2021 15:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ibadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya Camii ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofyanın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.
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