Başkan Erdoğan'dan Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." dedi. "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." diyen Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.