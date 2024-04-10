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Başkan Erdoğan'dan askerlerle bayramlaşma sırasında flaş açıklama: Teröristler yok edilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 15:57
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Sınır ötesinde teröristlerle mücadelenin aralıksız süreceğini ifade eden Erdoğan, "Teröristler yok edilecek." ifadelerini kullandı.
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