31 Ekim 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan aşı üretim merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşı Üretim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin kalkınması adına katkı sağlayan her şirkete destek verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, kurulan Hepatit-A tesisinin alandaki boşluğu dolduracağını vurguladı. Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini söyleyen Erdoğan, salgından zayıflayarak değil güçlenerek çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca "Artık Hepatit-A aşsı dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Dünyada bu aşıyı yüksek kalite üreten 4. ülke olacağız." dedi.