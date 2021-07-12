12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı: Vatandaşlarımızı bayram kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum

Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı: Vatandaşlarımızı bayram kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 20:07
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı. AŞI DAVETİ

Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.
Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı
Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek
FETÖ'cü İnandı için karar
FETÖ'cü İnandı için karar
Akıncı davasında gerekçeli karar!
Akıncı davasında gerekçeli karar!
Babası annesini vurdu sokak ortasında kriz geçirdi
Babası annesini vurdu sokak ortasında kriz geçirdi
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün!
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün!
Demet Sağıroğlu Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını savundu
Demet Sağıroğlu Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını savundu
Kurban pazarlarında sahte para uyarısı!
Kurban pazarlarında sahte para uyarısı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kritik isim adliyeye sevk edildi!
Kritik isim adliyeye sevk edildi!
Tarlalara mobil okullar kuruluyor
Tarlalara mobil okullar kuruluyor
MHP'de çifte toplantı
MHP'de çifte toplantı
Daha Fazla Video Göster