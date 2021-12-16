16 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret vergi kesintisi açıklaması! İşte asgari ücretten kaldırılan vergiler
Başkan Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 TL olarak duyurduğu toplantıda işveren için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" dedi.