16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan asgari ücret vergi kesintisi açıklaması! İşte asgari ücretten kaldırılan vergiler

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret vergi kesintisi açıklaması! İşte asgari ücretten kaldırılan vergiler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 15:59
Başkan Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 TL olarak duyurduğu toplantıda işveren için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" dedi.
Erdoğan’dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
Erdoğan'dan işçiye ve işverene vergi müjdesi
İşte 2022 asgari ücreti
İşte 2022 asgari ücreti
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
Günün her saatinde şarj imkanı!
Günün her saatinde şarj imkanı!
Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
Otomobilde vurgun nasıl yapıldı?
Yeşil kategoriye bir çizik daha!
Yeşil kategoriye bir çizik daha!
İBB terör yuvasına döndü!
İBB terör yuvasına döndü!
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe!
İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe!
İBB AK Parti projesini sahiplendi!
İBB AK Parti projesini sahiplendi!
Asgari ücret kaç para olacak?
Asgari ücret kaç para olacak?
Teröristlerden birinin Hira kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi..
Teröristlerden birinin Hira kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi..
SİHA’lı operasyon! Yok edildiler
SİHA’lı operasyon! Yok edildiler
Daha Fazla Video Göster