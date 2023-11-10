10 Kasım 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve emekliye zam mesajı! Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Özbekistan dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ekonomi üzerine de konuştu. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Erdoğan'dan asgari ücret ve emekliye de zam müjdesi geldi. Başkan Erdoğan ayrıca emeklilere verilecek 5 bin TL ile ilgili tarih verdi. Peki asgari ücret ve emekliye ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...