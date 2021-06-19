Başkan Erdoğan'dan Antalya'daki otel açılışında önemli açıklamalar: Aşılamada atılımla birlikte yeni döneme giriyoruz

Son dakika haberine göre Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarından çıktı." dedi. Başkan Erdoğan, "Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim." diye konuştu.

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