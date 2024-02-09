09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 16:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "CHP şehirlerimize irtifa kaybettirdi" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de mandalina hasadının son günleri!
Rize’de mandalina hasadının son günleri!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Almanya’da 27 saatlik grev!
Almanya’da 27 saatlik grev!
Dem Parti’nin İstanbul adayları belli oldu
Dem Parti’nin İstanbul adayları belli oldu
AYM Milli Güvenlik sorunudur kapatılmalıdır
"AYM Milli Güvenlik sorunudur kapatılmalıdır"
Bahçeli’den AYM’ye çok sert tepki
Bahçeli’den AYM’ye çok sert tepki
Özel ile yan yana! Temelli İstiklal Marşı’nı okumadı
Özel ile yan yana! Temelli İstiklal Marşı'nı okumadı
CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber’de
CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber'de
Alparslan Türkeş’e saygı ziyareti
Alparslan Türkeş'e saygı ziyareti
Fuarın göz bebeği Hürjet
Fuarın göz bebeği Hürjet
Camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı
Camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı
Türkiye artık dumansız hava sahası!
Türkiye artık dumansız hava sahası!
Daha Fazla Video Göster