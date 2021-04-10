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Başkan Erdoğan'dan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziye mesajı

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Giriş: 10.04.2021 16:11
Güncelleme:10.04.2021 16:24
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan twitter hesabınsan mesaj paylaşarak "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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