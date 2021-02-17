Başkan Erdoğan'dan Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'ndaki AK Parti 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, ''Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı diyorsun'. Sen ne yüzsüzsün ya? Terbiyesiz herif... '' dedi. Öte yandan koronavirüs kısıtlamalar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kısıtlamaların yükünü azaltmak için bugün yeni kararlar açıklayacağız." dedi.