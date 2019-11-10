Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de '10 Kasım' mesajı |Video

Son dakika haberi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’e geldi. Düzenlenen törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE MESAJ

10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."