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Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya gidiyor

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Giriş: 17.11.2023 13:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alınacak.
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