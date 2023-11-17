Başkan Erdoğan’dan Almanya’ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alınacak.

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