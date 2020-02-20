20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Bakan Albayrak'tan şehitler için başsağlığı mesajı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı
Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı
İdlib'den acı haber! Şehit ve yaralılarımız var
İdlib'den acı haber! Şehit ve yaralılarımız var
TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib'de harekat başladı! İşte ilk görüntüler
İdlib'de harekat başladı! İşte ilk görüntüler
Serakib kasabası neden önemli?
Serakib kasabası neden önemli?
İdlib operasyonu başladı
İdlib operasyonu başladı
İdlib operasyonu başladı mı?
İdlib operasyonu başladı mı?
Daha Fazla Video Göster