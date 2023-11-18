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Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü Gazze, İsrail, Eurofighter ile ilgili önemli mesajlar

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Giriş: 18.11.2023 17:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor. Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Gazze için atılacak yeni adımları değerlendirdi. Erdoğan, İsrail'in elindeki atom bombalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir" dedi. Netanyahu'nun siyasi durumunu da değerlendiren Erdoğan, "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrailli rehinelerin ailelerinin kendisine yazdığı mektupla ilgili "Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz" açıklamasında bulundu. Gündemin bir diğer önemli konusu ise Eurofighter uçaklarının alımıydı. Erdoğan bu konuda ise "Savaş uçakları noktasında da ihtiyacımızı kalıcı olarak karşılayacak adımlar atıyoruz" dedi.
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