Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü flaş mesajlar: Filistin, İsrail'in nükleer silahları, Netanyahu, Eurofighter, Almanya'daki FETÖ'cüler ve yeni Anayasa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrası dönüşte uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Gazze için atılacak yeni adımları değerlendirdi. Erdoğan, ateşkes sağlanırsa Gazze'yi yeniden inşa etmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. İsrail'in elindeki atom bombalarıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir." dedi. Netanyahu'nun siyasi durumu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrailli rehinelerin ailelerinin yazdığı mektupla ilgili ise "Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz." dedi. Eurofighter uçaklarının alımı ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan, "Savaş uçakları noktasında da ihtiyacımızı kalıcı olarak karşılayacak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.