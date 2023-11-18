18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü flaş mesajlar: Filistin, İsrail'in nükleer silahları, Netanyahu, Eurofighter, Almanya'daki FETÖ'cüler ve yeni Anayasa...

Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü flaş mesajlar: Filistin, İsrail'in nükleer silahları, Netanyahu, Eurofighter, Almanya'daki FETÖ'cüler ve yeni Anayasa...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrası dönüşte uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Gazze için atılacak yeni adımları değerlendirdi. Erdoğan, ateşkes sağlanırsa Gazze'yi yeniden inşa etmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. İsrail'in elindeki atom bombalarıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir." dedi. Netanyahu'nun siyasi durumu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrailli rehinelerin ailelerinin yazdığı mektupla ilgili ise "Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz." dedi. Eurofighter uçaklarının alımı ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan, "Savaş uçakları noktasında da ihtiyacımızı kalıcı olarak karşılayacak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan Almanya dönüşü flaş mesajlar
Erdoğan'dan Almanya dönüşü flaş mesajlar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Darbe ile gelen Anayasa: 1982 Anayasası
Darbe ile gelen Anayasa: 1982 Anayasası
Erdoğan’ın Dünya 5’ten büyüktür çıkışı
Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışı
Özgür Özel’den tartışılacak sözler
Özgür Özel'den tartışılacak sözler
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İstanbul’da uyuşturucu karteline darbe
İstanbul'da uyuşturucu karteline darbe
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya insanlık dersi!
Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi!
Gazze’de sahadaki durum ne anlatıyor?
Gazze'de sahadaki durum ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler?
Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?
Başkan Erdoğan Almanya’da!
Başkan Erdoğan Almanya'da!
Daha Fazla Video Göster