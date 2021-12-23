23 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Alaeddin Yavaşça için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça için Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın vefatı dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.