Başkan Erdoğan'dan Akşener'e Fatih tepkisi! ''İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyorlar, Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamışlar!''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış." diyerek sert çıktı.