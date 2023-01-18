18 Ocak 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Akşener'e başörtüsü tepkisi!
Başkan Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan, ''Sizin birlikte yürüdükleriniz bu ülkede başörtülü milletvekilini 'Bu kadını Meclis'ten atın' diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Varsa bir projeniz gönderirseniz, ona göre adım atarız.'' dedi.