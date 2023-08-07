Başkan Erdoğan’dan ‘Akbelen’ algısı yapan CHP’ye sert mesaj: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı sonrası ulusa seslenen Başkan Erdoğan, ‘Akbelen’ üzerinden topluma yönelik ‘algı’ operasyonu gerçekleştiren CHP ve yandaşlarına tepki gösterdi. aşkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.