17 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 28 Mayıs mesajı: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 7'li koalisyonun 28 Mayıs'tan sonra iç hesaplaşmaya gideceğini ifade etti. 28 Mayıs seçimlerine 10 gün kala teşkilatlarına sıkı çalışma mesajı veren Başkan Erdoğan "Zafere kadar çalışacağız" dedi. Ayrıca muhaliflerden Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedelere yönelik saldırılar konusunda sert konuşan Başkan Erdoğan "Meydanı bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.