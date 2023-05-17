Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 28 Mayıs mesajı: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 7'li koalisyonun 28 Mayıs'tan sonra iç hesaplaşmaya gideceğini ifade etti. 28 Mayıs seçimlerine 10 gün kala teşkilatlarına sıkı çalışma mesajı veren Başkan Erdoğan "Zafere kadar çalışacağız" dedi. Ayrıca muhaliflerden Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedelere yönelik saldırılar konusunda sert konuşan Başkan Erdoğan "Meydanı bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.