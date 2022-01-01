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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne video mesaj

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Giriş: 01.01.2022 14:47
AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından AK Parti Teşkilat Akademisi'nde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla gerçekleştirilen eğitim programı İstanbul'da başladı. AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programına video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini de genişlettik" ifadelerini kullandı.
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AK Parti Teşkilat Akademisi’ne video mesaj
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