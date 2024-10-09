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Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 13:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan siyasette diyalogdan kaçınmayacaklarını ifade ederken "Artık farklı bir söylem istiyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da vurgu yapan Başkan Erdoğan İsrail'in "Siyonist bir terör örgütü" olduğunu belirtti. Netanyahu'nun hayal gördüğünü söyleyen Başkan Erdoğan Türkiye'nin ham hayalleri kursakta bırakacak güçte olduğunu söyledi. Kriminal tiplerin serbest dolaşmaması gerektiğini belirten Erdoğan "Emniyet teşkilatında zafiyet varsa neşteri vuracağız" dedi. Erdoğan ayrıca suçluların tutuklanmasının kolaylaştırılacağını vurguladı.
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