30 Nisan 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’nda flaş açıklamalar
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’ndaki konuşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 için durup dinlenmeden çalışacağız." dedi. Öte yandan bölgesel konulara değinen Başkan Erdoğan, "Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz." mesajını verdi. Başkan Erdoğan, Almanya'nın Osman Kavala üzerinden yürüttüğü siyasi tutuma da yanıt verdi.