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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan muhalefetle başlayan normalleşme sürecini yorumlarken muhalefetin Türkiye'yi şikayet eden siyaseti artık bıraktıklarını vurguladı. Erdoğan ayrıca “Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiği takdirde aşılamayacak hiçbir engel görmüyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan enflasyonla mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan en kötü tablonun geride kaldığını ve şişirilen fiyatların düştüğünü vurguladı. Erdoğan ayrıca belediyelerin borçlarının artık bakanlık tarafından tahsil edileceğini duyururken "Milletin varlığını başka yere harcatmayız" ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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