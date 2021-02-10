AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Anayasa için şartlar gayet uygun. Tercihimiz, tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak, önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir Anayasa metni ortaya çıkartmalıyız. Gelin, hep birlikte yeni Anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun borçlanma açıklamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hazinemiz, esnafımızın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım. Hepten cahil. Biz kasamızdan çıkanı, nereye, ne verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Meydan okuyor, önce haddini bileceksin, haddini bil. Güvendiğin dağlara kar yağdı, çılgın Türkleri iyi tanı." diyerek Miçotakis'e sert çıktı.