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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 13:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Afrika'daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz. Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez." ifadelerini kullandı. Devlet memurlarını hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert çıkan Başkan Erdoğan, "Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" dedi.
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