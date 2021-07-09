09 Temmuz 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler." dedi.