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Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

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Giriş: 24.02.2021 14:31
Güncelleme:24.02.2021 14:32
Son dakika haberine göre AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık." dedi. Başkan Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında ''Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir'' diye konuştu.
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