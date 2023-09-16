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Başkan Erdoğan'dan afet konutu paylaşımı! Erdoğan: 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık

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Giriş: 16.09.2023 10:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında; "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
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