08 Şubat 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde milleti ile buluştu. Başkan Erdoğan depremin ağır hasar bıraktığı şehirde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.