08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2024 17:34
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde milleti ile buluştu. Başkan Erdoğan depremin ağır hasar bıraktığı şehirde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz
Erdoğan: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz
İşte AK Parti’nin Adıyaman adayları!
İşte AK Parti'nin Adıyaman adayları!
İşte Adıyaman’da tamamlanan köy evleri!
İşte Adıyaman’da tamamlanan köy evleri!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Arsız hırsız! Yaptığına bakın...
Arsız hırsız! Yaptığına bakın...
Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu!
Hamza Dağ İzmirli ailenin yardımına koştu!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Paketlendi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Paketlendi
Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
"Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak"
İşte şantajcı CHP zihniyeti
İşte şantajcı CHP zihniyeti
Netanyahu’dan ateşkese hayır
Netanyahu'dan ateşkese "hayır"
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
Daha Fazla Video Göster