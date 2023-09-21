Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü gazetecilere kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 78’inci Genel Kurulu için gittiği ABD dönüşü Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na ilişkin "Genel Kurul'a hitabımızda insanlığı güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşturmak için atılması gereken adımlara dikkat çektim. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması açısından önem taşıyan uluslararası meselelere dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirdim." dedi. Detayları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrioğlu aktardı.