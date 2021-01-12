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Başkan Erdoğan'dan AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklama

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Giriş: 12.01.2021 15:01
Güncelleme:12.01.2021 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği tam üyeliğinden vazgeçmediğini belirtti. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO tarafından yalnız bırakıldığını dile getirdi.
Başkan Erdoğan'dan AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklama
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