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Başkan Erdoğan'dan AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği tam üyeliğinden vazgeçmediğini belirtti. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO tarafından yalnız bırakıldığını dile getirdi.