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12.10.2019
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın A Milli Takım oyuncularıyla yaptığı konuşma paylaşıldı. Erdoğan konuşmasında, "Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hele böyle bir sıkıntılı sürecin içerisinde Suriye'de sınır ötesi operasyonu yaptığımız bir dönemde bizlere sağlamış olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum." dedi.
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