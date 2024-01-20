Başkan Erdoğan'dan A Haber muhabirine yapılan saldırıya karşı sert tepki!

Başkan Erdoğan Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine yönelik saldırıya yönelik de yorum yaparken "Hem basın özgürlüğü diyeceksiniz hem de basın çalışanlarını militanlarınıza linç ettireceksiniz" ifadelerini kullandı..