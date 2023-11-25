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Başkan Erdoğan'dan 9.Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj: Gıda güvenliğinin sağlanması stratejik önemde

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Giriş: 25.11.2023 12:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Bugün dünya helal piyasası, gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan 9.Dünya Helal Zirvesi’ne video mesaj
Erdoğan'dan 9.Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj
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