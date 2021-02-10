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Başkan Erdoğan'dan 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

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Giriş: 10.02.2021 15:34
Son dakika haberine göre AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır." diye konuştu.
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