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Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya pankartlı gönderme

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 18:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreninde, 'altılı masa' pankartları dikkat çekti. Pankartlarda, "6'lı masa menüsü; yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, SELO kahvaltısı, Washington portakal”, "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızda kuş tutsanız size oy yok 6’lı masa" ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan’dan 6’lı masaya pankartlı gönderme
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