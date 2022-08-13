13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya pankartlı gönderme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreninde, 'altılı masa' pankartları dikkat çekti. Pankartlarda, "6'lı masa menüsü; yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, SELO kahvaltısı, Washington portakal”, "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızda kuş tutsanız size oy yok 6’lı masa" ifadeleri kullanıldı.