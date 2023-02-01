01 Şubat 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan 6’lı masanın mutabakat metnine sert tepki: HDP’ye ve kapı arkasındaki PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın mutabakat metnine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Masa altındaki HDP’ye ve kapı arkasındaki PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar. Bunlar vaatleriyle Batı’ya selam veriyor." ifadelerini kullandı.