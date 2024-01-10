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Başkan Erdoğan'dan 31 Mart seçimi mesajı: Tuzaklara karşı uyanık olmalıyız

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Giriş: 10.01.2024 19:42
Başkan Erdoğan Ankara'da Valiler Buluşması etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada son dönemde toplumun sinir uçlarına basan olaylarla ilgili "Asıl amaçları bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden uzaklaştırmaktır" dedi. Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimler öncesinde Valilere sandık güvenliği noktasında uyarılarda bulundu. Son olarak Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir sürece doğu giderken "tuzaklara karşı uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı.
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