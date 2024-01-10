10 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan 31 Mart seçimi mesajı: Tuzaklara karşı uyanık olmalıyız
Başkan Erdoğan Ankara'da Valiler Buluşması etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada son dönemde toplumun sinir uçlarına basan olaylarla ilgili "Asıl amaçları bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden uzaklaştırmaktır" dedi. Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimler öncesinde Valilere sandık güvenliği noktasında uyarılarda bulundu. Son olarak Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir sürece doğu giderken "tuzaklara karşı uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı.