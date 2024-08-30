30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Yarın daha güçlü olacağız

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Yarın daha güçlü olacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 09:25
Güncelleme:30.08.2024 09:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Binali Camgöz Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
AK Parti’de 8. Olağan Kongre takvimi başlıyor! Kongre takvimi 3 Eylül’de başlatılacak
AK Parti’de 8. Olağan Kongre takvimi başlıyor! Kongre takvimi 3 Eylül’de başlatılacak
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
Narin’in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber’den öğrendi...
Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...
Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
İstanbul’da taksilerde yeni dönem!
İstanbul’da taksilerde yeni dönem!
Isırık izi Narin Güran’a mı ait?
Isırık izi Narin Güran'a mı ait?
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı!
Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı!
Daha Fazla Video Göster