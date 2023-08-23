23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan 3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj: Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Platform, Kırım konusundaki mesajlarımıza güç katacak. Kırım'ın ilhakı gayrimeşrudur İlk günden beri Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.