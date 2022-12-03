Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.