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Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 14:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat post modern darbesinin 27. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajını "ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. " ifadesi ile sonlandırdı.
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Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
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