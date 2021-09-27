Başkan Erdoğan'dan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılıyor. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün Türkiye'de, 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız." dedi. Başkan Erdoğan aynı zamanda sulh komisyonlarının her ilde devreye gireceğini de duyurdu.