23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 tepenin şehrinden 7 kıtaya! 23 Nisan'da İstanbul'dan birlik mesajı
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya! 23 Nisan'da İstanbul'dan birlik mesajı
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''
1920'den 2020'ye 100 yıllık destansı mücadele...
1920'den 2020'ye 100 yıllık destansı mücadele...
CHP'li Kaftancıoğlu'na soruşturma şoku!
CHP'li Kaftancıoğlu'na soruşturma şoku!
Bahçeli Kılıçdaroğlu'na karşı mesafeyi korudu
Bahçeli Kılıçdaroğlu'na karşı mesafeyi korudu
CHP’den çirkin algı operasyonu!
CHP’den çirkin algı operasyonu!
CHP Altun'u neden hedef aldı? Olayın perde arkasında ne var?
CHP Altun'u neden hedef aldı? Olayın perde arkasında ne var?
Röntgenci CHP'ye canlı yayında sert tepki!
Röntgenci CHP'ye canlı yayında sert tepki!
TBMM 23 Nisan özel oturumu için toplandı
TBMM 23 Nisan özel oturumu için toplandı
15 Temmuz 2016'da tarih tekerrür etti
"15 Temmuz 2016'da tarih tekerrür etti"
Gökyüzüne Türk damgası!
Gökyüzüne Türk damgası!
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Daha Fazla Video Göster